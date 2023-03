Calciomercato Napoli, la Premier League pazza di Lozano

Hirving Lozano si allontana dal Napoli. L'attaccante messicano difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 e quindi la prossima estate potrebbe lasciare la Campania, e probabilmente anche l'Italia. Il problema non sono di certo le prestazioni in campo, Spaletti lo ha sempre schierato nelle gare più importanti della stagione e anche l'alternanza con Politano ha dato ottimi frutti. Lo stipendio del giocatore è però troppo alto per le casse degli azzurri, il messicano guadagna 4,4 milioni quasi il doppio del tetto deciso dalla società per rimanere in equilibrio a livello economico. Difficile pensare ad un rinnovo a cifre più basse e il Napoli non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero, quindi la prossima finestra è l'ultima utile per incassare.

La Premier League piomba su Lozano

Nel 2019 Lozano fu pagato 50 milioni, una cifra alta per un giocatore che è vicino alla scadenza del contratto, ma non è escluso che i campani riescano a recuperare l'intero investimento. Sul messicano sono infatti piombati alcuni pezzi grossi della Premier League, squadre con budget enormi che potrebbero dare vita ad un'asta. Stiamo infatti parlando del Chelsea, che ha già speso oltre 600 milioni in un anno, 400 solo a gennaio, e sembra non avere limiti.

Sulle tracce dell'ala centramericana ci sarebbe anche l'Arsenal secondo rumors in arrivo dall'Inghilterra. I gunners sono vicini a vincere il titolo, nella prossima stagione vorranno dire la loro anche in Europa e Arteta vorrebbe puntare su Lozano per migliorare il reparto offensivo. Infine c'è il Newcastle che alle spalle ha il fondo sovrano saudita, non è stato protagonista di spese folli ma la scorsa estate voleva a tutti i costi Isak e ha sborsato 60 milioni per averlo. I magpies sono quinti, in piena lotta per un posto in Champions League e se dovessero conquistarlo potrebbero dare l'assalto a Lozano mettendo sul piatto un posto da titolare quasi certo.