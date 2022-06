Calciomercato Napoli, tre cessioni per ottanta milioni

Vendere per poi comprare i sostituti. Il calciomercato del Napoli si muoverà in questa direzione anche se alcune operazioni sono già andate in porto. Olivera e Kvaratskhelia sono stati acquistati in anticipo, il primo per colmare la lacuna sulla parte sinistra della difesa e il secondo come primo rinforzo in attacco dopo l’addio di Insigne. Ora però si apre un nuovo capitolo dell’estate dei campani, quello in cui prima di acquistare si cederanno alcuni calciatori. Mertens e Ospina difficilmente rinnoveranno, il monte ingaggi si alleggerirà, ma la necessità è anche quella di fare cassa.

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz e altri due ai saluti

In attesa di capire quale sarà il futuro di Koulibaly, la speranza è quella di riuscire a rinnovare il contratto e blindarlo, e Osimhen, partirà solo con offerte da 100 milioni in su, ci sono tre giocatori da cui il Napoli potrebbe ricavare circa 80 milioni. Il primo è Fabian Ruiz, gioiello di centrocampo che da tempo vuole tornare in Spagna e ha il contratto in scadenza nel 2023. E’questa quindi l’ultima estate utile per monetizzare, De Laurentiis non lo svenderà e chiede 40 milioni, si attendono notizie soprattutto da Madrid, dove Ancelotti stravede per lui.

Valigia pronta anche per Politano che, secondo le indiscrezioni, vorrebbe cambiare aria. La trattativa con il Valencia di Gattuso procede, la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Gli azzurri lo hanno pagato circa 20 milioni, per questo vorrebbero che il riscatto fosse un po’ più alto in modo da generare comunque una plusvalenza.

Partirà anche Diego Demme, quarto centrocampista nelle gerarchie di Spalletti e pronto per una nuova avventura. La sua valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni, quindi se alla fine dovessero tutti lasciare, il Napoli otterrebbe quegli 80 milioni con cui poi andare a chiudere l’affare Deulofeu con l’Udinese e per cercare un nuovo centravanti, Beto sta scalando posizioni. Gli addii di Demme e Fabian Ruiz costringeranno poi a trovare nuovo pedine in mediana, con un buon budget da spendere.