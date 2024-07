Calciomercato Napoli, in quattro a rischio cessione

Un summit di mercato tra dirigenti e allenatore potrebbe aver deciso le sorti di quattro giocatori che fino ad oggi sono stati in bilico nel Napoli. Si tratta di Ostigard, Mario Rui, Juan Jesus e Lindstrom, tutti a rischio partenza nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte.

Ostigard potrebbe essere il primo a partire, il Rennes fa sul serio e ha offerto 8 milioni per il cartellino, per il Napoli la cifra è giusta, lui vorrebbe restare in Italia ma di piste in questo senso non se ne registrano. Qualcosa si starebbe muovendo anche per Lindstrom che nella passata stagione non ha rispettato le attese, l'Everton lo avrebbe messo nel mirino, per ora offre un prestito con diritto di riscatto e gli azzurri stanno ragionando.

Più complicato capire cosa succederà a Mario Rui, da tempo sulla lista dei partenti ma bloccato per ora dai pochi interessamenti. Cessione in vista anche per Juan Jesus, "vittima" del restyling difensivo voluto da Conte che ha già visto arrivare Buongiorno a Rafa Marin, con Hermoso prossimo obiettivo dichiarato. Il brasiliano sarebbe così in uscita e in Italia qualcosa sta iniziando a monitorare la situazione.