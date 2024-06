Calciomercato Napoli, la lunga lista dei partenti

Antonio Conte prepara il nuovo Napoli, la cena romana di ieri ha suggellato l'accordo con De Laurentiis che mette sul piatto 7 milioni a stagione per rilanciare le ambizioni degli azzurri reduci dal grande flop post Scudetto. Già partiti i discorsi per gli acquisti, con la difesa da sistemare e l'attacco da riformare con la probabile partenza di Osimhen.

Calciomercato Napoli, il punto sulle cessioni

Il nigeriano verrà ceduto per oltre 100 milioni, anche se per ora offerte non ne sono arrivate, e sarà uno dei tanti a dire addio. Insieme a lui ci sarà Zielinksi che dopo otto anni saluta e va all'Inter a parametro zero, valigia in mano anche per Mario Rui che sta cercando una nuova casa e anche per Di Lorenzo che, a meno di ripensamenti, è pronto a lasciare la fascia di capitano al Maradona. Quattro titolari da sostituire, ma non saranno gli unici a lasciare la maglia azzurra.

Via quasi tutti i prestiti di gennaio che dovevano rilanciare il Napoli e invece hanno fatto flop, Traoré e Dendonker torneranno ai rispettivi club, così come Gollini, mentre Demme è ormai ai margini da mesi e sta solo aspettando l'offerta giusta per andare. Otto pedine al passo d'addio, nella lista non ci sarà mai Raspadori, su cui Conte punta molto forte, e nelle idee del tecnico non c'è nemmeno Kvaratskhelia su cui però la corte del PSG è importante e se l'offerta salisse ancora non sarebbe facile dire no, sia per il club che per il giocatore.