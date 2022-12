Calciomercato Napoli, i due possibili sostituiti di Demme

Poche trattative utili per dare a Spalletti i tasselli che ancora mancano per l'assalto decisivo allo Scudetto. La linea del mercato del Napoli è chiara e Giuntoli è al lavoro per riempire quelle caselle che sono rimaste vuote durante l'estate. La prima è quella del terzino destro che possa sostituire Di Lorenzo quando avrà bisogno di tirare il fiato. Per questo ruolo è stato scelto Bereszynski che arriverà dalla Sampdoria, la trattativa è quasi chiusa, a Genova andrà Zanoli, ci sono solo da limare gli ultimi dettagli.

Calciomercato Napoli, le mosse per la difesa tra gennaio e l'estate

Calciomercato Napoli, Demme verso l'addio

A questo punto la rosa è al completo ma c'è da risolvere la questione Demme. Il centrocampista è apprezzato dalla società e da Spalletti ma goca poco perché chiuso dal super Lobotka degli ultimi mesi e da Anguissa e Ndomeble con il francese che sembra in grande crescita. Il tedesco così potrebbe trovare sempre meno spazio e per questo la sessione di gennaio potrebbe esseer quella del suo addio perché lui stesso vuole cercare più minuti.

Nelle ultime settimane sono spuntate alcune soluzioni in Serie A, la Salernitana per esempio, voce abbastanza datata e mai diventata fino ad oggi vera trattativa, oppure la Fiorentina che un centrocampista lo sta cercando e potrebbe anche acquistarne due se dovesse arrivare una grossa offerta per Amrabat, stella del mondiale in Qatar.

I sostitui di Demme per il Napoli

Demme quindi prepara le valigie e se dovesse davvero partire il Napoli dovrà trovare un nuovo mediano per Spalletti. Nelle ultime ore sono spuntate due possibili soluzioni in arrivo dall'Italia. Nel Lecce c'è Hjulmand, astro nascente del pugliesi, su cui ci sono tante big dopo gli ottimi primi mesi giocati in questa stagone al Via del mare. La seconda pista è quella che porta a Matheus Henrique che al Sassuolo ha trovato poco spazio fino ad oggi.

Primi rumors, primi movimenti, ma come detto qualcosa succederà solo se Demme dovesse partire, altrimenti il Napoli in questa sessione di mercato potrebbe anche fermarsi all'acquisto di Bereszynski.