Napoli, Deulofeu si candida e Koulibaly è più vicino al rinnovo

C’è una trattativa che entra sempre più nel vivo e un’altra che si muove a piccoli passi. La prima è quella per portare al Napoli Deulofeu dell’Udinese. Lo spagnolo è il “10” scelto da Giuntoli per sostituire Mertens e la trattativa con i friulani sembra essere sempre più vicina alla fumata bianca.

L’agente spinge Deulofeu al Napoli

Le due società hanno da tempo ottimi rapporti sul mercato, lo dimostrano ad esempio le trattative Meret e Zielinski, e i pochi milioni che “ballano” tra domanda e offerta non sembrano essere un problema. Anche perché il giocatore la sua scelta l’ha già fatta, tagliando fuori di fatto la concorrenza. L' agente Albert Botines a Radio Kiss Kiss non lascia molti dubbi: “Gli piacerebbe giocare al Napoli, verrebbe di corsa anche perché vuole disputare la Champions League”.

In un calcio in cui la volontà del calciatore è spesso quello che più conta, Lukaku docet, si può dire che Deulofeu e il Napoli siano praticamente promessi sposi e che il matrimonio potrebbe celebrarsi davvero presto.

Rinnovo Koulibaly: buone notizie per il Napoli

Fronte caldo è anche quello per il rinnovo di Koulibaly. Il difensore centrale va in scadenza nel 2023 e le parti sono entrate nel vivo della discussione. Il Napoli non può arrivare ad offrire i 6 milioni di stipendio attuali, De Laurentiis però potrebbe fare uno sforzo e alzare, solo per il prossimo capitano, il tetto salariale autoimposto di 3,5 milioni di euro.

La buona notizia è che il calciatore, legato alla città e al club, tramite il suo agente Ramadani sembra essere disposto alla riduzione dell’ingaggio per il suo prossimo contratto. Radiomercato parla di una richiesta di circa 5 milioni a stagione. Sarebbe un bel passo avanti in una trattativa che ovviamente deciderà molto anche la piega che prenderà il mercato azzurro. Se Koulibaly resterà saranno altri a partire, Osimhen oltre a Fabian Ruiz, e Giuntoli si muoverà per un nuovo centravanti e un nuovo centrocampista.