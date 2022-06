Calciomercato Napoli, Deulofeu si avvicina

E’ l’attacco il settore su cui il Napoli sta lavorando di più in sede di calciomercato. L’arrivo di Kvaratskhelia, giovane stella georgiana, non basterà per sostituire Insigne, poi ci sono le situazioni legate a Mertens, Zielinski e Politano da risolvere. Il primo è in scadenza, e non ha ancora risposto all’offerta di rinnovo di De Laurentiis, il secondo ha molti estimatori soprattutto in Bundesliga e può portare in cassa una ventina di milioni, per questo ogni offerta verrà ascoltata. Infine c’è Politano che con Spalletti è sempre in ballottaggio con Lozano e ora è richiesto da Gattuso al Valencia. Il giocatore gradirebbe un’esperienza in Spagna soprattutto se gli venisse garantito, almeno in partenza, il posto da titolare.

Deulofeu prossimo acquisto del Napoli?

Così quattro trequartisti rischiano di non essere più a disposizione di Spalletti che però vuole continuare con l’amato 4-2-3-1 e se davvero tutti dovessero dire addio per Giuntoli sarà un’estate di grande lavoro. Il nome più caldo al momento è Gerard Deulofeu, perché gradisce e non poco la destinazione, ha già annunciato di voler lasciare l’Udinese e non ha un costo altissimo, in più a livello tattico sarebbe perfetto potendo occupare tutti e tre i ruoli alle spalle della punta centrale. Con un'offerta di circa 15 milioni l'affare potrebbe concludersi.

La volontà di tutti c’è, ma prima devono andare a posto gli altri tasselli. Primo fra tutti Mertens, se il belga deciderà di lasciare gli azzurri, a quel punto la trattativa decollerà definitivamente, altrimenti bisognerà aspettare altre cessioni che però non sembrano così vicine. Un bel rischio perché su Deulofeu ci sono anche altre squadre, il giocatore per esempio è molto legato al Milan, club in cui ha già giocato, anche se va dett o che i rossoneri sembrano avere altri nomi nel mirino.