Calciomercato Napoli, le mosse per la difesa tra gennaio e l'estate

La sessione invernale di calciomercato potrebbe non portare grandi novità nella rosa di Spalletti, il fantastico inizio di stagione ha confermato la bontà delle mosse estive e quindi mancano solo un paio di tasselli da acquistare ma solo se c'è l'occasione. Una è arrivata proprio nelle ultime settimane con Giuntoli che ha chiuso il colpo Bereszynski dalla Sampdoria, il polacco sarà il vice Di Lorenzo e a Genova andrà Zanoli.

Calciomercato Napoli, nome nuovo per la difesa che verrà

Sul tavolo però ci sono anche opzioni più a lungo termine. Secondo gli ultimi rumors gli azzurri avrebbero messo gi occhi sul centrale portoghese di 22 anni del Lille Djalò. Fisico imponente e crescita esponenziale per questo ragazzo che ha lasciato il Portogallo ad appena 19 anni per trasferirsi al Milan, l'esperienza in Italia però è durata solo sei mesi con la Primavera e niente di più.

Così nell'agosto 2019 arriva il Lille che se lo porta a casa per soli 175mila euro, un colpo in prospettiva che diventa subito importante, otto presenze nei primi mesi, 17 nella seconda stagione e 21 in questa dove è a tutti gli effetti titolare fisso. I francesi sono bottega cara ma i rapporti tra i due club sono ottimi, la richiesta al momento è di 15 milioni di euro, il Napoli starebbe pensando di iniziare subito la trattativa per anticipare la concorrenza e riportare il giocatore in Italia la prossima estate.

Al posto di chi? Ancora presto per dirlo, anche perché ancora c'è da risolvere la questione Juan Jesus. Il brasiliano va in scadenza la prossima estate, ha dato prova di essere affidabile ed è entrato nel cuore dei tifosi grazie al suo impegno. L'opzione rinnovo è sul tavolo ma alcuni club lo corteggiano.