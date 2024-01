Calciomercato Napoli, tutti i nomi per la difesa

Sfumato Dragusin che ha scelto il Tottenham, oggi visite mediche e firme, il Napoli torna sul mercato per rinforzare la difesa. Natan è stato scelto per il dopo Kim ma non sembra dare le stesse garanzie così come Juan Jesus e Ostigard, così i dirigenti azzurri hanno stilato una lista di nomi a cui dare l'assalto durante la sessione di gennaio.

Calciomercato Napoli, Perez e Martinez quarta per la difesa

In Italia il profilo che maggiormente attrae è quello di Perez del'Udinese, classe 2003 molto duttile che può giocare sia a quattro che a tre. I rapporti con i friulani sono ottimi, il colpo Samardzic in dirittura d'arrivo lo conferma, ma in questo caso tutto sembra essere più complicato. I bianconeri non hanno intenzione di cedere il centrale a gennaio e per convincerli bisognerà offrire più di 12 milioni di euro. Così si cercano alternative, una di queste è Martinez Quarta della Fiorentina, titolare con Italiano e giocatore di livello, per questo portarlo via da Firenze non sembra facile.

Si potrebbero quindi scaldare le piste estere con Kiwior, ex Spezia ora all'Arsenal, profilo decisamente interessante anche perché nei gunners ha giocato solo 12 volte e quindi potrebbe cercare maggiore spazio. Sempre in terra inglese, ma nel Fulham, gioca Adarabioyo, gigante di quasi due metri, e ancora in Premier c'è da tenere d'occhio Dier su cui però c'è il forte pressing del Bayern Monaco. Infine il capitolo giovani, ci sono due 2003 che interessano e non poco al Napoli per tassellare la difesa in ottica presente e futura: Van Breemen del Basilea e Vitik dello Sparta Praga, hanno entrambi prezzi accessibili sia di cartellino che di stipendio, ma bisognerà capire se sono già pronti per confrontarsi con i campionato italiano.