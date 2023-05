Calciomercato Napoli, tutti i nomi per il dopo Kim

L'assalto delle big di Premier League per Kim è pronto. Le due formazioni di Manchester hanno seguito il difensore durante tutto il suo percorso al Napoli e sarebbero pronte a dare vita a un derby di calciomercato, dovranno però fare in fretta perché nel contratto del centrale di Spalletti c'è una clausola rescissoria di 60 milioni, circa, valida però solo nelle prime due settimane di trattative e per i club esteri. La situazione è abbastanza chiara, o qualcuno si presenterà con quella cifra e taglierà fuori il club partenopeo, oppure Kim potrebbe restare tra i Campioni d'Italia anche per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, i nomi per la difesa se parte Kim

Il futuro di Kim è quindi tutto da scrivere, ma se dovesse partire, fruttando un'enorme plusvalenza visto che è arrivato solo l'estate scorsa per 18 milioni, ci sarà bisogno di un sostituto all'altezza. Gli azzurri hanno già diversi nomi sulla propria lista, il sogno è Scalvini dell'Atalanta che però costa oltre 30 milioni e la concorrenza aumenta di giorno in giorno, in Italia ci sarebbero per esempio Inter e Juventus.

Potrebbero così scaldarsi le piste estere con possibilità che si peschi ancora un nome in arrivo dall'Oriente. Nel Borussia Monchengladbach per esempio gioca Ko Ikatura, 26 anni, mentre nello Stoccarda c'è il 23enne Hiroki Ito. Due opzioni a buon mercato visto che per entrambi il valore del cartellino non dovrebbe superare la decina di milioni. Il vero colpo in stile Napoli potrebbe però arrivare dalla Francia. Il club di De Laurentiis guarda con attenzione alla crescita di Kevin Danso, 24 anni, un metro e novanta di altezza, fisico da urlo, e titolarissimo (34 partite giocate su 34 in campionato) nel Lens secondo in classifica in Ligue 1. E' uno dei pilastri della squadra che sta stupendo la Francia tenendo aperta la corsa scudetto con il favoritissimo Paris Saint Germain, il suo rendimento è ottimo e oggi potrebbe costare circa quindici milioni, un prezzo che sembra però destinato a salire.