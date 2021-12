Calciomercato Napoli: due nomi nuovi per la difesa

Due colpi di mercato per colmare i vuoti della rosa di Spalletti. Giuntoli è già al lavoro per il calciomercato del Napoli che si muoverà soprattutto in difesa a gennaio. La prima mancanza arriva direttamete dall’estate, non è stato infatti acquistato il sostituto di Mario Rui, unico mancino di ruolo nella retroguardia. La seconda è invece riconducibile all’addio di Manolas, passato all’Olympiakos nei giorni scorsi lasciando scoperta la batteria di centrali.

Calciomercato Napoli: doppio nome a sinistra

A sinistra il prescelto sembra essere Reinildo Mandava, in scadenza di contratto con il Lille a fine stagione deciso a lasciare la Francia. Il Napoli lo segue da molto tempo, già in estate aveva provato il blitz senza però raggiungere l’obiettivo. Ora i tempi sembrano maturi, De Laurentiis vorrebbe mettere sul piatto cinque milioni di euro in modo da convincere la società francese a lasciare andare con sei mesi di anticipo il proprio giocatore.

Pista calda quindi ma non l’unica, perché Giuntoli starebbe guardando anche in Belgio e più precisamente nel Genk nel caso in cui con Reinildo qualcosa dovesse andare storto. Piace, e non poco, Jhon Lucumì, 23 anni, colombiano che può giocare sia sulla corsia che da centrale.

Altro nome per il dopo Manolas

Un jolly che potrebbe tornare molto utile anche dopo l’addio di Manolas, anche se va detto che un nuovo centrale dovrebbe arrivare sicuramente a inizio 2022. La lista è lunga, Senesi e Uduokhai costano più di dieci milioni, Gatti del Frosinone è un’idea che stuzzica anche perché il valore del cartellino è decisamente più basso.

Oggi però è spuntato un altro candidato: si chiama Attila Szalai e il suo nome rimbalza ormai da tempo sul mercato internazionale, con alcuni grandi club interessati. Il Napoli vorrrebbe inserirsi nella corsa per il classe 1998 del Fenerbache e della Nazionale ungherese. L’affare non è semplice, ma visto il valore del giocatore un tentativo potrebbe essere fatto.