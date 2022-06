Calciomercato Napoli, tre nomi per la difesa

Non c’è solo un attacco da rifondare nelle strategie di mercato del Napoli, Giuntoli sta infatti scandagliando l’Europa per cercare un difensore centrale che possa essere il quarto nelle gerarchie di Spalletti. Un’alternativa di valore a Rraahmani, Koulibaly e Juan Jesus, confermato ufficialmente negli scorsi giorni.

Napoli, i tre nomi per il calciomercato in difesa

Il primo della lista sarebbe Ostigard che l’ultima parte di stagione l’ha giocata nel Genoa retrocesso, ma è stato di sicuro il migliore della squadra di Blessin. Il suo cartellino è di proprietà del Brighton che potrebbe anche lasciarlo andare a titolo definitivo, il Grifone lo vorrebbe trattenere, ma un corteggiamento del Napoli farebbe probabilmente pendere la bilancia della volontà del giocatore verso la Campania.

Non è l’unico nome però, piace anche Lucumì, 23enne colombiano alto quasi un metro e novanta del Genk. Il suo acquisto è in realtà una grande opportunità perché il contratto scade a fine giugno e quindi il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero. Una condizione che lo ha messo al centro delle strategie di mercato di diversi club, tra cui l’Atalanta che sta cercando un sostituto di Demiral.

Infine sul taccuino di Giuntoli c’è Hountondji, difensore centrale di 28 anni del Clermont. Fisico da granatiere anche per lui, è alto un metro e novantaquattro centimetri e il costo del cartellino non supererebbe i 3 milioni di euro. Un’altra occasione da sfruttare per completare la batteria di centrali a disposizione di Spalletti, in attesa di sciogliere il nodo Koulibaly.