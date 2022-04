Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia non basta: è caccia ad un altro esterno

Kvaratskhelia sarà un giocatore del Napoli, ma non basterà per raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne. Il giovane georgiano è già stato bloccato, costerà una decina di milioni da destinare al Rubin Kazan, ma non sarà l'unico colpo offensivo del Napoli. Giuntoli e De Luarentiis stanno cercando anche un altro esterno per dare nuova linfa ad un settore in cui l'addio del capitano lascerà comunque un vuoto.

Calciomercato Napoli: quattro nomi per il nuovo esterno

La caccia è quindi ripartita con almeno un poker di nomi sul taccuino del direttore sportivo dei campani. Tra i papabili c'è Januzaj talento belga della scuderia di Raiola che oggi gioca nella Real Sociedad ma è in scadenza di contratto. Sarebbe stato proprio il potente procuratore ad averlo proposto agli azzurri che però pare abbiano preso tempo, perché avrebbero altri obiettivi.

Piace e non da poco tempo Sinisterra del Feyenoord in gol ieri in Conference League. Sulla lista ci sarebbe anche il gioiellino Lang del Bruges sulle cui tracce c'è da tempo anche il Milan. Profili giovani e in arrivo tutti da altri campionati, e questo potrebbe essere un problema visto che anche Kvaratskhelia avrà bisogno di un periodo di adattamento. Non che gli esterni manchino a Spalletti, in rosa ci sono Politano, Lozano ed Elmas, loro sì già conoscitori del nostro campionato.

Certo è che un profilo in arrivo dalla Serie A sarebbe più semplice da inserire in squadra ed è per questo che l'idea Traorè del Sassuolo resta nella testa dei dirigenti del Napoli. L'ennesimo talento dei neroverdi ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, ha raccolto l'eredità di Boga senza far rimpiangere troppo il francese. I problemi al momento non mancano, la valutazione è alta e la prossima estate il club emiliano potrebbe perdere Scamacca, Raspadori e Berardi, ricevendo una valanga di milioni. Sarebbe un ostacolo perché difficilmente dalla parti del Mapei Stadium si smobilita del tutto e così Traorè, che è costato quindici milioni l'estate scorsa, potrebbe restare ancora un anno per accrescere ancora il suo valore e la lista degli estimaori.Il Napoli però non smette di osservarlo.