Calciomercato Napoli, il piano del Real Madrid per arrivare a Fabian Ruiz

La prossima sarà l'estate dell'addio tra Fabian Ruiz e il Napoli? Tutte le strade portano alla separazione, diversi i motivi: il primo è la volontà del giocatore che vorrebbe tornare da tempo in Spagna, e lo ha anche dichiarato più volte. Poi c'è la questione contratto con la scadenza fissata al 2023 e un rinnovo che non arriva, se la firma non ci sarà entro giugno allora la separazione sarà quasi certa. De Laurentiis non ha nessuna intenzione di rischiare di perderlo a zero e così darà il via ad un'asta a cui sarebbero pronte a partecipare alcune squadre. Come detto la Spagna è la prima scelta del giocatore e così sia il Barcellona che il Real Madrid avrebbero drizzato le antenne.

Fabian Ruiz al Real Madrid: le mosse dei blancos

Le merengues, soprattutto, sembrano interessate. Modric e Kroos sono pilastri fondamentali ma viaggiano verso la fine della carriera, e così serve un centrocampista di qualità che possa affiancare Casemiro e sostituire uno dei due super campioni. Fabian Ruiz ha le caratteristiche giuste e a 25 anni è considerato il profilo ideale per essere il presente e il futuro del club della Capitale. Perez starebbe già studiando le mosse per provare a convincere De Laurentiis che di sicuro non lascerà andare via il proprio gioiello per meno di una cinquantina di milioni, mettendo a segno una ottima plusvalenza visto che aveva pagato il cartellino 30 milioni nel 2018.

Il Real Madrid in prima battuta vorrebbe provare ad inserire nella trattativa qualche giocatore. Due sono gli indiziati secondo la stampa spagnola: il primo è il centravanti Jovic, formidabile goleador in Germania, riserva fissa e mai veramente a suo agio in terra iberica. L'altro nome è quello di Dani Ceballos, talento purissimo che dopo una buona stagione all'Arsenal è tornato alla base senza però imporsi. Nel 4-2-3-1 di Spalletti può giocare sia a centrocampo che come trequartista, un jolly di qualità che potrebbe anche fare gola agli azzurri.

Sembra al momento non muoversi invece il Barcellona, altra squadra che ha da tempo messo il mirino su Fabian Ruiz. L'acquisto di Kessié ha riempito un altro posto in un centrocampo in cui già figurano Sergio Busquest, Pedri, De Jong e compagnia, forse anche per questo per ora dalla Catalogna nessuno si è fatto sentire.