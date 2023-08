Calciomercato Napoli, niente Gabri Veiga: le alternative

Doccia fredda per il Napoli che non riesce a chiudere un colpo che sembrava ormai cosa fatta. Il giovane e talentuoso Gabri Veiga ha deciso che non giocherà sotto il Vesuvio ma si trasferirà in Arabia Saudita all'Al Ahli. Troppo allettante l'offerta sia al Celta, che vedrà arrivare nelle sue casse i 40 milioni della clausola rescissoria, che al giocatore che passerà da i 2 milioni di stipendio promessi dal Napoli ai 12 che guadagnerà in Arabia.

Calciomercato Napoli, le alternative a Gabri Veiga

Il Napoli sta già lavorando per regalare a Garcia un nuovo centrocampista con caratteristiche simili a quelle dell'iberico. Serve una mezz'ala tecnica che possa essere di raccordo tra la mediana e l'attacco, non un ruolo facile anche perché in rosa ci sono già Zielinski ed Elmas. Il preferito di De Laurentiis sarebbe Teun Koppmeiners dell'Atalanta, ma la Dea è pronta ad alzare il muro, come già fatto per tutta l'estate. Difficile che a pochi giorni dalla fine delle trattative possano bastare i 30 milioni ipotizzati a inizio mercato.

Potrebbe invece prendere quota la pista Samardzic che dopo aver visto sfumare la trattativa con l'Inter è tornato a Udine. Per i Pozzo non è incedbile e il Napoli lo ha sul taccuino da diverso tempo, ora che la strada è di nuovo libera si potrebbe accelerare di nuovo spendendo più o meno la cifra che era stata messa a budget per Gabri Veiga. I buoni rapporti tra le società potrebbero facilitare la trattativa.