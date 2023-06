Calciomercato Napoli, gli obiettivi con Garcia in panchina

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, una scelta nel segno della continuità tattica con il tecnico che, proprio come Spalletti, ama il 4-2-3-1 ma lo può variare anche nel 4-3-3 che tante gioie ha regalato durante la stagione appena conclusa. Nessuna rivoluzione in vista e, al momento, una sola cessione pesante decisa, quella di Kim che è corteggiato da Bayern Monaco e Manchester United. I bavaresi sembrano aver superato i Red Devils, non che a De Laurentiis interessi molto perché comunque incasserà tra i 50 e 60 milioni dopo averlo pagato 18 solo un anno fa.

Calciomercato Napoli: i possibili acquisti con Garcia

L'addio di Kim costringe il Napoli a cercare almeno un centrale di difesa di livello, Danso piace ai dirigenti e anche Garcia, poi ci sono le piste Hancko, Ito e Itakura. Il preferito però resta Scalvini dell'Atalanta che costa 30 milioni ed è corteggiato da mezza Europa.

Qualcosa si muoverà anche a centrocampo dove è partito Demme, non verrà riscattato Ndombele e deve ancora essere risolto il nodo del rinnovo di Zielinski. In mediana gli obiettivi al momento sono due: Koopmeiners sempre della Dea e il giovane Gabi Veiga del Celta Vigo, già nel mirino delle big di Spagna Real Madrid e Barcellona.

Resta poi un fronte caldo quello di Osimhen, il centravanti è in attesa di capire quali offerte potrebbero arrivargli, De Laurentiis vuole più di cento milioni, una cifra molto alta per tutti. L'addio è una probabilità, così come la permanenza, nessuno al momento sembra spingere per la separazione a tutti i costi. Il mercato però è imprevedibile e così è giusto tutelarsi con il bomber del Lille Jonathan David, 24 gol in 37 partite in Ligue 1, primo candidato alla sostituzione di Osimhen.