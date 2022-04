Il Napoli si inserisce nella corsa a Gianluca Scamacca

Dodici gol in 29 presenze nel Genoa l’anno scorso, 13 in 30 in questa con il Sassuolo. Gianluca Scamacca sta sbocciando e a 23 anni inizia ad attirare le attenzioni delle big del calcio italiano. Il gioiellino del Sassuolo che con Dionisi sembra essere pronto per il grande salto, se lo augura la società neroverde e anche il CT Mancini che ha bisogno di un bomber per la rifondazione della sua Nazionale. La notizia di oggi è il rinnovo di contratto con l'attuale club fino al 2026 che però non cambia il suo futuro.

Gianluca Scamacca tra Inter e Milan

Il bomber neroverde è nel mirino delle milanesi di tempo. Piace all’Inter e non è un mistero, i colloqui tra Marotta e Carnevali sembrano avere radici lontane, il giocatore apprezzerebbe i nerazzurri che sono alla ricerca di un vice Dzeko, o meglio di un giocatore che possa essere il futuro centravanti della squadra Campione d’Italia. Il colpo però non è per niente chiuso, il Sassuolo è bottega cara e valuta il cartellino del giocatore tra i 40 e i 45 milioni di euro. Tanti, forse troppi, per le traballanti casse del club che per dare l’assalto a Scamacca dovrebbe prima cedere Lautaro Martinez, si parla giò di cifra fissata a 80 milioni e di un Atletico Madrid pronto ad alzare il pressing.

La valutazione del giocatore sembra aver spaventato anche il Milan che infatti si è fiondato su Origi. L’acquisto del belga in scadenza di contratto con il Liverpool sembra essere vicino, l’offerta da circa 4 milioni all’anno ha convinto il giocatore che sarà il prossimo centravanti insieme a Giroud in attesa che venga sciolto il rebus Ibrahimovic.

Il Napoli piomba su Scamacca

Nelle ultime ore però su Gianluca Scamacca si sarebbe inserito anche il Napoli. Gli azzurri hanno in Osimhen il proprio titolare, ma la Premier League lo osserva e ci sono alcuni club che sarebbero pronti a fare follie per il nigeriano. Il Newcastle a gennaio aveva provato a convincere De Laurentiis con una super offerta, respinta al mittente. Nessuno però tra i campani sembra essere incedibile anche se nel caos di Osimhen la richiesta del club sarebbe di circa 120 milioni di euro, per rientrare anche degli 80 investiti due estati fa. Se qualcuno si dovesse presentare con quella cifra l’alternativa sarebbe proprio Scamacca con la valutazione di 40 milioni che a quel punto per Giuntoli potrebbe non essere un problema.