Calciomercato Napoli, idea Guido Rodriguez per il centrocampo

In attesa di capire chi sarà l'allenatore, con Paulo Sousa, Garcia e Galtier nella lista di De Luarentiis, il Napoli pensa anche alla rosa che verrà. A centrocampo Demme è pronto a partire per approdare in Germania dopo essere stato utilizzato con il contagocce da Spalletti in questa stagione. Una cessione, che unita al non riscatto di Ndombele, lascia sguarnito il reparto dei Campioni d'Italia.

Calciomercato Napoli, le ultime su Guido Rodriguez

Così si scandaglia il mercato per cercare gli uomini giusti per riempire le caselle al momento vuote. C'è un nome che sarebbe entrato nella lista azzurra ed è Guido Rodriguez del Betis, campione del mondo in carica con l'Argentina. Regista e non solo, il sudamericano è una colonna del Betis con cui però non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024, e al momento sembrano esserci poche possibilità che il rapporto prosegua.

Sarebbe una vera e propria occasione perché con un solo anno di contratto gli andalusi sarebbero quasi costretti a cederlo e a prezzo di saldo. Al momento infatti il valore del suo cartellino di aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Un prezzo decisamente accessibile, per questo non solo il Napoli sarebbe interessato ma anche il Milan in Italia potrebbe tentare il colpo. In Spagna invece è il Barcellona la formazione più interessata all'argentino.