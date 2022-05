Calciomercato Napoli, per il dopo Osimhen si scalda la pista estera

Il Napoli sarebbe pronto a cedere Victor Osimhen, gli azzurri avrebbero deciso di sacrificarlo per fare cassa e finanziare il mercato estivo. Già decise le condizioni della cessione, servono almeno 100 milioni di euro, una cifra enorme che però il Manchester United sarebbe pronto a sborsare per acquistare il giovane bomber nigeriano, soprattutto dopo la fallimentare stagione che si sta concludendo senza qualificazione in Champions League. Sulle tracce dell'attaccante ci sarebbero anche Arsenal e il ricchissimo Newcastle.

La lista dei possibili sostituti di Osimhen al Napoli

Giuntoli sta scandagliando il mercato per trovare la giusta alternativa, in Italia il preferito è Gianluca Scamacca che costa 40 milioni ma è seguito con attenzione dall’Inter, che da tempo è in contatto con il Sassuolo. La pista è quindi difficile, servirebbe un sorpasso deciso, ma in Serie A non c’è solo il giovane azzurro a stuzzicare il Napoli. Piace da tempo Giovanni Simeone, mentre l’alternativa low cost sarebbe Belotti che potrebbe liberarsi a zero dal Torino.

Gli uomini mercato del Napoli stanno però battendo anche la pista estera. Il sogno sarebbe Sebastian Haller, 27 anni, esploso in questa stagione all’Ajax con 31 gol e 9 assist in 37 partite tra Eredivisie e Champions League. Il costo del cartellino però sarebbe più alto di quello di Scamacca.

Sogno Haller, idee Terrier e Hlozek

Prendono così quota altre due alternative, più giovani e meno costose. La prima è Martin Terrier, 25 anni, di proprietà del Rennes e con un valore di circa 16 milioni di euro. Mancino naturale, può giocare sia al centro dell’attacco che da ala e in questa stagione in Ligue 1 ha segnato 21 gol in 34 partite. La seconda è Hlozek, talentino di appena 19 anni dello Sparta Praga. Costa circa 20 milioni e non è un vero e proprio centravanti, anzi ama spaziare per tutto il fronte dell’attacco girando attorno alla punta centrale. Ha qualità da vendere e lo dimostrano gli 8 gol e 13 assist in campionato, in passato è stato accostato anche a Juventus e Fiorentina, ora però sembra essere il Napoli il più attivo per portarlo in Italia.