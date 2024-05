Napoli, la lista degli incedibili di Conte

Sarà rivoluzione, ma non totale. Il Napoli due anni fa ha vinto lo Scudetto, la base quindi c'è e Antonio Conte è pronto a confermarla con almeno nove uomini centrali nel suo progetto. Resteranno coloro che hanno le caratteristiche giuste per il 3-5-2 e quelli che hanno dimostrato un certo attaccamento alla causa, nonostante i pessimi risultati di questa difficilissima annata.

Conte conferma nove giocatori

In porta resta Meret, e questa mossa va vista anche in ottica mercato perché se gli verrà confermato il posto sarà più facile prolungare il contratto in scadenza nel 2025. In difesa non si tocca Rrahmani, che tra l'altro a tre in difesa ha già giocato con ottimi risultati e Verona. Per Conte anche Di Lorenzo è centrale nel progetto, ma dovrà essere proprio l'ex Ct a convincerlo perché allo stato attuale il giocatore sembra voler partire con Inter e Juventus sulle sue tracce.

La cerniera mediana si arricchirà di tanti nomi ma ripartirà dal fosforo di Lobotka e dai muscoli di Anguissa, calciatori che piacciono al nuovo allenatore. In attacco in attesa di scoprire chi sarà il sostituto di Osimhen sono tre i punti fermi, Politano, Raspadori, che potrebbe tornare a fare la seconda punta, suo ruolo naturale, e Kvaratskhelia. Per il georgiano c'è la volontà di tenerlo ma se il PSG continuerà ad alzare l'offerta, che pare sia arrivata a 110 milioni non sarà facile tenere alto il muro.