Napoli, assalto ai gioielli di De Laurentiis: Juve su Koulibaly, in Premier vogliono Osimhen

La cura Spalletti funziona e rigenera i gioielli del Napoli. Il tecnico, vicino al rinnovo di contratto, ha dato ad Osimhen la dimensione del bomber di livello internazionale che nel suo primo anno in Italia non aveva, e ha fatto rialzare il muro a Koulibaly, quasi sempre tra i migliori in questa stagione. Sono solo due dei rivitalizzati dell’allenatore toscano che però, grazie alle loro prestazioni, adesso fanno gola sul mercato.

Koulibaly alla Juventus: ritorno di fiamma

Il difensore centrale sembra essere tornato nel mirino della Juventus che già negli scorsi anni aveva provato qualche sondaggio, mai andato a buon fine, come quelli di Manchester City e PSG in estate. Da giugno in poi i manager bianconeri potrebbero tornare alla carica con maggiore forza e soprattutto con un potenziale economico più alto rispetto al passato. Non è un mistero infatti che De Ligt possa lasciare Torino per proseguire la sua carriera. L’olandese, se davvero dovesse lasciare l’Italia, garantirebbe un ingresso economico di tutto rispetto nel bilancio della Vecchia Signora che però avrebbe poi il problema di sostituirlo.

Ed è qui che nasce l’idea di tornare alla carica per Koulibaly che ha trent’anni ed è ormai da tempo uno dei migliori centrali in circolazione. La nuova difesa di Allegri con il senegalese avrebbe forza, classe ed esperienza, insomma un primo pilastro da cui partire per il post Bonucci-Chiellini.

Osimhen: per il Napoli l’insidia è il Newcastle

Arriva invece dall’estero l’insidia più grande per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, appena rientrato dal lungo infortunio al volto, è finito nel mirino del ricchissimo Newcastle che dopo aver perso Vlahovic, per cui nelle scorse settimane aveva messo sul piatto 90 milioni, racconta la Gazzetta dello Sport, adesso cerca in tutta Europa un bomber giovane ma già afffermato. Identikit che porta dritti al centravanti del Napoli per la prossima estate.

Nel calcio in crisi a causa della pandemia nessuno è incedibile, si è capito anche negli ultimi giorni, ma De Laurentiis può sedersi al tavolo delle trattativa con la forza di un contratto fino al 2025 sottoscritto dal ventitrenne appena arrivato a Napoli. Le indiscrezioni di oggi parlano già di cifre, o meglio di base di partenza per una trattativa, il Newcastle per poter provare ad iniziare i discorsi per possibile trasferimento dovrà mettere sul piatto almeno 80 milioni, cifra che potrebbe salire se Osimhenn dovesse mantenere il rendimento di inizio stagione fino a fine campionato.