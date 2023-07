Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Jesper Karlsson

L'addio di Kim è stata la prima mossa in materia di calciomercato per il Napoli. Ora De Laurentiis è pronto a passare all'attacco con tanti nomi sulla lista per la difesa e alcuni colpi da fare per dare a Garcia l'organico giusto per affrontare una lunga stagione su tre fronti. Il primo innesto dovrebbe essere Davide Faraoni in arrivo dal Verona per circa 3 milioni e che sarà il vice Di Lorenzo designato. Poi si andrà all'assalto anche di un esterno offensivo visto che Lozano sembra essere in uscita. Il contratto del messicano va in scadenza nel 2024 ed è molto pesante dal punto di vista economico, la porta è aperta, si aspetta solo la giusta offerta che potrebbe arrivare da Premier League o Arabia Saudita.

Obiettivo Karlsson per il calciomercato del Napoli

Per sostituirlo torna a prendere quota il nome di Jesper Karlsson, esterno dell'Az Alkmaar che può giocare sia a destra che a sinistra e che nel campionato olandese ha statistiche da favola. In questa stagione ha giocato solo 23 gare a causa di due infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per una ventina di partite, ma ha comunque messo a segno 9 reti. Straordinarie le due annate precedenti con 11 e 17 reti, condite da tredici e nove assist in 70 partite totali.

L'attaccante è nel mirino del club di De Laurentiis da circa un anno e questa potrebbe essere l'estate dell'accelerata per lo svedese di 24 anni il cui cartellino è di circa 18 milioni di euro, prezzo difficile da abbassare visto il contratto ancora lungo con scadenza nel 2026.