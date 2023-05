Calciomercato Napoli: il dopo Kim si chiama Kevin Danso

Il calciomercato del Napoli scalda i motori e potrebbe muoversi già nelle prime battute in difesa. Il Manchester United ha messo nel mirino Kim e potrebbe pagare la clausola rescissoria da 60 milioni per il gigante sudcoreano in modo da aggirare la resistenza degli azzurri che per non perdere il giocatore proveranno a sedersi al tavolo delle trattative con una proposta di rinnovo di contratto per alzare o eliminare la clausola. La situazione è in evoluzione la partenza non è così scontata ma la situazione si risolverà presto perché la clausola rescissoria è valida solo per le prime settimane del mercato.

Calciomercato Napoli: che è Kevin Danso il sostituto di Kim

Il Napoli non può farsi trovare impreparato in caso di cessione, che porterebbe in cassa una plusvalenza da oltre 40 milioni di euro. Il preferito per sostituire Kim sarebbe Kevin Danso, ventiquattrenne austriaco in forza al Lens di cui è titolare inamovibile. È una delle colonne della squadra attualmente seconda in Ligue 1 e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Piace agli azzurri non solo per la sua grande fisicità, come Kim è alto un metro e novanta e può contare su una buona velocità di base, ma anche perché avendo avuto qualche esperienza da centrocampista ha piedi ben educati per essere un difensore centrale. Nato e cresciuto nelle academy inglesi di Reading e Milton Keynes, i primi passi da calciatore li muove nell'Augusta in Germania dove torna nel Fortuna Dusseldorf dopo un breve prestito nel Southampton. E' nel Lens però che si impone come uno dei difensori migliori del campionato francese e adesso è entrato nelle mire del Napoli e non solo. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 16 milioni di euro.

E dire che il calcio non era proprio la prima scelta di questo colosso austriaco che durante la presentazione nel giorno dell'arrivo al Southampton ha dichiarato: "Erano i miei fratelli a guardare il calcio, io lo trovavo noioso, volevo fare karate o l'attore in un film d'azione".