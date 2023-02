Calciomercato Napoli, il piano per blindare Kim

Si è preso l'eredità di Koulibaly sulle sue spalle larghe senza alcun problema ed è diventato in pochi mesi il cardine della difesa del Napoli. E'Min-jae Kim, gigante sudcoreano di un metro e novanta che in Italia è approdato l'estate scorsa dietro ad un assegno da 18,5 milioni di euro, pochi se si guarda al suol rendimento in campo, ai risultati che sta ottenendo la squadra e soprattutto se si pensa che il suo predecessore qualche giorno prima è volato a Londra, sponda Chelsea, per 38 milioni.

La mossa di Giuntoli è stata azzeccata ma ovviamente le ottime prestazione hanno inziato ad attitare i grandi club europei, in particolare in Premier con il Manchester United pronto a fare ponti d'oro a Kim pur di potarlo alla corte di Ten Hag in modo da formare una grande coppia insieme a Varane.

Il Napoli e la strategia per il rinnovo di Kim

Sirene che cantano e proveranno a strappare il giocatore al Napoli con l'aiuto della clausola rescissoria da 48 milioni di euro che ha però alcune clausole: deve essere utilizzata nei primi quindici giorni di luglio e vale solo per l'estero. De Laurentiis sa che i paletti non basteranno a fermare lo United e così ha pronto il piano per tenersi stretto il suo gigante.

Il Napoli nelle prossime settimane potrebbe offrire a Kim un rinnovo con stipendio ritoccato al rialzo, quello attuale è di 2,5 milioni fino al 2026, e un intervento sulla clausola rescissoria che salirebbe fino a 65 milioni di euro. Un prezzo alto a cui arrivare perfino per lo United che in fatto di difensori negli ultimi anni non ha badato a spese con 87 milioni per Maguire, 40 per Varane e 57 per Lisandro Martinez.