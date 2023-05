Calciomercato Napoli, Koopmeiners scala posizioni

Centrocampista cercasi in casa Napoli con Spalletti che potrebbe vedere partire Zielinski in estate e vuole un sostituto all'altezza. Il polacco ha un ingaggio alto, sta bene in Campania, ma è corteggiato da molte squadre, soprattutto in Germania e se non si dovesse trovare una quadra economica per il suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe partire.

Teun Koopmeiners obiettivo del calciomercato del Napoli

Tanti i nomi che gravitano intorno al Napoli per il prossimo calciomercato,c'è Kamada per esempio, anche se l'inserimento del Milan complica le cose, e così sta scalando posizioni il mancino olandese dell'Atalanta Koompeiners. Centrocampista totale che unisce visione di gioco, inserimenti e un sinistro straordinario, sembrerebbe essere perfetto per il 4-3-3 di Spalletti che potrebbe utilizzarlo al fianco del regista Lobotka.

L'Atalanta lo ha acquistato dall'Az Alkmaar due estati fa per 14 milioni, oggi lo valuta circa quaranta e non per caso. Koopmeiners in questa stagione ha messo a referto 7 gol e tre assist in serie A giocando trenta partite, un bottino di tutto rispetto e più alto rispetto a tutti i centrocampisti attualmente nella rosa del Napoli con Elmas che si è fermato a 6 reti e Zielinski a 3.

Koopmeiners al Napoli, le cifre

La cifra non è di poco conto ma una parte di essa potrebbe arrivare dalla cessione di Zielinski e sarebbe un investimento importante per andare a prendere un centrocampista di 25 anni con ancora margini di miglioramento e che sta entrando nel pieno della maturità agonistica. Un piccolo aiuto potrebbe arrivare dal contratto che lo lega attualmente alla Dea fino al 2025, la scadenza è lontana ma non troppo, i discorsi per il futuro andranno affrontati a breve e il Napoli vorrebbe inserirsi.

A giocare a favore di questa operazione c'è poi lo stipendio del centrocampista che attualmente guadagna 1,5 milioni di euro, una cifra ampiamente sostenibile dal Napoli, senza contare che è di moto inferiore rispetto ai 3,5 milioni annuali garantiti a Zielinski fino al 2024.