Calciomercato Napoli, giorni decisivi per Koulibaly

E’ Kalidou Koulibaly il nome più caldo del calciomercato del Napoli in questi giorni. Mentre Mertens e Osimhen parlano dai ritiri delle nazionali, il primo conferma o quasi il suo addio, il secondo ammette gli interessamenti di squadre spagnole e inglesi, il difensore non rilascia dichiarazioni sul suo futuro, sa che la partita si deve ancora giocare e che il fischio d’inizio arriverà molto presto.

Il futuro di Koulibaly e il calciomercato del Napoli

In settimana sarebbe infatti in programma un incontro tra la società e l’agente Ramadani per parlare del rinnovo di contratto del difensore che scadrà nel 2023. Un anno solo e le strade da percorrere sono molte, la prima è quella del rinnovo con il Napoli che probabilmente non riuscirà a mettere sul piatto gli attuali 6 milioni di euro. Uno degli obiettivi dell’estate sarà infatti quello di ridurre gli stipendi, gli addii di Insigne e Mertens aiuteranno a fare uno sforzo per Koulibaly, ma senza arrivare alle cifre attuali con ogni probabilità. La società ha però smentito anche le voci di un’offerta di soli 3 milioni a stagione.

Insomma le cifre della possibile offerta azzurra sono top secret, di certo il giocatore è legato alla città e Spalletti vorrebbe che rimanesse, anche perché sarebbe proprio il centrale il nuovo capitano, investitura che va ad aggiungersi a quella di leader tecnico della squadra.

Koulibaly potrebbe essere ceduto

Non è però da escludere anche la via del mancato accordo e quindi della cessione. La Juventus sembra aver preso informazioni, ma il giocatore non starebbe prendendo troppo in considerazione l’idea di trasferirsi a Torino. Koulibaly piace anche al Barcellona, per Xavi è l’uomo che può risolvere i problemi in difesa, ma il bilancio blaugrana non è buone condizioni e la campagna acquisti per ora è ferma.

Infine ci sono le condizioni poste da De Laurentiis, il presidente del Napoli non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello, quindi o arriverà una grande offerta oppure Koulibaly resterà, anche senza rinnovo di contratto. Sono in tanti a credere che potrebbe finire proprio così: con il difensore che resterà in Campania fino alla fine della stagione per poi lasciare la squadra a parametro zero la prossima estate.