Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia è incedibile

Il cammino del Napoli in questa stagione è da record, gli azzurri hanno ormai lo Scudetto in tasca e sono per la prima volta nella loro storia ai quarti di finaledi Champions League. Luciano Spalletti ha costruito un gruppo granitico e una squadra che incanta, ora passa all'incasso con il successo in Italia solo da certificare con la matematica e il sogno di arrivare fino in fondo alla Champions grazie anche ad un lato del tabellone decisamente più semplice rispetto a quello con Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Real Madrid.

Il Napoli binda Kvaratskhelia

La società però è già proiettata sul futuro e ha le idee molto chiare su uno dei suoi gioielli: Kvaratskhelia. Il georgiano capace di incantare il Maradona con le sue giocate in pochi mesi si è preso i ranghi da titolare e di trascinatore della squadra, è giovane ed ha un ingaggio decisamente basso per quello che fa in campo. Per questo i tifosi azzurri possono stare tranquilli, anche l'anno prossimo l'estroso esterno di Spalletti rimarrà.

Giuntoli è già al lavoro per il meritato rinnovo di contratto, un aumento di stipendio dovuto proprio alle sue prestazioni e non dalla scadenza visto che il legame tra le parti è fino al 2027. L'idea del Napoli è quella di raddoppiare l'ingaggio di Kvara per portarlo a 2,4 milioni, offerta che il giocatore, molto legato alla società nonostante sia solo da pochi mesi in Italia, dovrebbe accettare.

Il rinnovo servirebbe anche ad allontanare le sirene del mercato, con il Real Madrid che secondo alcuni rumors sarebbe interessato al giocatore e potrebbe provare il blitz già durante la prossima estate. Anche dalla Francia arrivano voci di un interessamento del Paris Saint Germain che è alle prese con la doppia questione Messi-Neymar, entrambi potrebbe partire per lasciare campo libero ad Mbappè come leader in campo e fuori. Kvara è uno dei profili attenzionati, ma questa volta anche i parigini dovranno farsene una ragione, per almeno un'atra stagione il georgiano resterà a Napoli.