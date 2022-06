Calciomercato Napoli, è Leo Ostigard il terzo acquisto

Il terzo acquisto del Napoli con ogni probabilità sarà Leo Ostigard. Il difensore centrale nrovegese di 22 anni è un obiettivo di Giuntoli ormai da settimane e nelle ultime ore gli azzurri avrebbero alzato il pressing trovando terreno fertile nel Brighton, società che detiene il cartellino del calciatore. La trattativa sarebbe vicina alla conclusione anche se non sono ancora state rese note le cifre.

Leo Ostigard al Napoli: terzo colpo di calciomercato

Nelle idee del Napoli Leo Ostigard sarebbe il quarto centrale difensivo dietro alla coppia titolare Rrahmani-Koulibaly e a Juan Jesus che si è meritato il rinnovo dopo un’ottima stagione. Le gerarchie però con Spalletti sono molto flessibili e la giovane età dello scandinavo potrebbe portarlo ad essere un acquisto sia per il presente, la formazione affronterà tre competizione e quindi deve avere due scelte per ruolo, che per il futuro.

Il quarto centrale era uno dei “buchi” della rosa da riempire e così sembra essere stato fatto, in un mercato che per il Napoli ha già portato in dote il giovane georgiano Kvaratskhelia, ala talentuosa, e Olivera, terzino sinistro che dovrebbe essere il prossimo titolare sulla corsia mancina.

Chi è Leo Ostigard, nuovo acquisto del Napoli

La scelta di Ostigard non è casuale, il Napoli cercava un centrale abituato a giocare a quattro in difesa, giovane e con già una buona esperienza in Italia. Il norvegese è stato scelto dopo aver giocato 14 gare su 18 nel Genoa da gennaio alla fine della stagione, risultando tra l’altro spesso il migliore nella nefasta stagione rossoblu. Nel suo curriculum, nonostante la giovane età, ci sono poi diverse altre esperienze. Il Brighton infatti non è stata l’unica squadra inglese in cui ha militato, ci sono anche Crystal Palace e Coventry, con cui ha messo insieme più di cinquanta presenze in due anni, e poi l’avventura in Germania al ST. Pauli con un’intera stagione nella serie B tedesca giocata da protagonista