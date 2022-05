Calciomercato Napoli, a centrocampo ne resteranno soltanto due

Il calciomercato estivo sarà decisamente interessante in casa Napoli. Un big partirà sicuramente per fare cassa e per gli altri verranno ascoltate e valutate tutte le offerte. Così mentre Osimhen sembra viaggiare veloce verso la Premier League e Koulibaly continua ad essere nel mirino del Barcellona, due operazioni che potrebbero portare sotto il Vesuvio circa 140 milioni, anche a centrocampo molto potrebbe cambiare.

Calciomercato Napoli: chi parte e chi resta

Tra i big in partenza c’è infatti anche Fabin Ruiz, il calciatore ha ormai deciso di voler tornare in Spagna per questo le trattative per il rinnovo in scadenza nel 2023 difficilmente entreranno nel vivo. Piace al Real e all’Atletico, probabile che il suo desiderio diventi realtà. Insieme a lui è pronto a lasciare Napoli anche Diego Demme diventato la quarta scelta nelle gerarchie di Spalletti, per questo anche lo stesso calciatore potrebbe accettare di buon grado di lasciare gli azzurri.

Quando il tecnico ha deciso di passare al centrocampo a tre, uno dei centrali è stato spesso Zielinski, ma anche il futuro del polacco al momento è in bilico. Ha mercato soprattutto in Germania e se dovesse arrivare un’offerta potrebbe partire. Così gli unici sicuri di restare al momento sono Lobotka, diventato il regista titolare grazie alle ottime prestazioni sfoderate negli ultimi mesi, e Anguissa il cui riscatto dal Fulham non è stato messo in discussione dalla promozione in Premier League dal club che detiene il suo cartellino. La trattativa è pronta a concludersi, il giocatore resterà al Napoli per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Svanberg nel mirino del Napoli per il prossimo calciomercato

Con due cessioni sicure qualcosa quindi andrà fatto anche in entrata e il nome che sta prendendo più quota in queste settimane è quello di Svanberg del Bologna. A 23 anni è già alla quarta stagione in Italia con oltre 100 presenze in Serie A, in questo campionato ha continuato il suo percorso di crescita imponendosi come tuttocampista completo e con il vizio del gol, 5 l'anno scorso, 3 nella stagione in corso. Giuntoli vorrebbe portarlo a Napoli per raccogliere l'eredità di Fabian Ruiz, per la ricerca di un vice Lobotka invece ci vorrà ancora del tempo.