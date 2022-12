Calciomercato Napoli, Lobotka rinnova con stipendio quasi raddoppiato

Il Napoli si muove sul mercato e blinda uno dei suoi gioielli, Stanislav Lobotka ha infatti firmato il prolungamento dell'intesa che lo legherà agli azzurri fino al 2027. Una mossa d'anticipo visto che l'attuale contratto scadeva nel 2025, non ci sarebbe stata quindi fretta, ma le voci sugli interessamenti di altri club iniziavano a farsi insistenti e così i campani hanno deciso di accelerare per blindare il motore della manovra della squadra di Spalletti.

Lobotka rinnova, il nuovo stipendio nel Napoli

Il rinnovo è un premio per un giocatore che a 28 anni ha raggiunto la piena maturazione e gara dopo gara è diventato sempre più importante, fino a diventare imprescindibile per la capolista di Serie A. Lo slovacco è infatti il regista a cui Spalletti ha deciso di dare le chiavi della manovra, una scelta che ha dato i suoi frutti soprattutto in questa stagione con Lobotka assoluto prptagonista del filotto di vittorie tra campionato e Champions League.

La firma sul prolungamento garantirà a Lobotka uno stipendio quasi raddoppiato rispetto a quello odierno. Il suo ingaggio fino ad oggi era di 2 milioni di euro che salirà, una volta ufficializzato l'accordo, a 3,5 milioni di euro all'anno. La cifra permetterà allo slovacco di scalare posizioni fino ad arrivare al quarto posto nella classifica dei più pagati del Napoli dietro solamente a Osimhen e Lozano, a quota 4,5 milioni, e insieme a Zielinski (3,5 milioni).

Lobotka e il Napoli continueranno insieme, il rinnovo allontana tutte le pretendenti al regista slovacco, ma le mosse a centrocampo potrebbero non essere finite qui. Non è un mistero infatti che nel mirino di Giuntoli sia finito il centrocampista rivelazione dei Mondiali con il Marocco, Ounahi. La corsa è affollata e il prezzo di oltre 20 milioni fatto dall'Angers sembra troppo alto, ma gli azzurri potrebbero provare a bloccare il giocatore subito per poi averlo la prossima estate, formula che piace e non poco al club francese.