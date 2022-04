Calciomercato Napoli, Lozano verso l’addio

L'avventura del Chucky Lozano al Napoli è già a titoli di coda. Dopo due anni di alti e bassi sembra proprio che la prossima estate possa essere quella dell’addio. L’attaccante dopo un ottimo inizio di anno è stato superato da Politano nelle gerarchie di Spalletti ed è anche per questo che De Laurentiis sembra essersi deciso a lasciarlo partire, dietro però un cospicuo assegno. Il messicano infatti è costato due anni fa circa 35 milioni e adesso i campani vogliono rientrare dell’investimento, chiedendo 30 milioni di euro.

Lozano-Napoli, è addio

Dopo il primo campionato di ambientamento, a inizio stagione Lozano sembrava essere finalmente arrivato a toccare quei livelli che tutto gli pronosticavano quando dal PSV ha deciso di approdare al Napoli. Spalletti lo utilizzava in alternativa a Politano e spesso era il centroamericano a vincere il ballottaggio, anche perché nelle prime sette gare di Serie A aveva segnato due reti, con Udinese e Fiorentina e messo a referto due assist contro la Samp.

Numeri e prestazioni che facevano ben sperare per un futuro in crescendo e invece il Chucky non ha saputo mantenere le promesse. Dopo il gol al Franchi del 3 ottobre, sono passati tre mesi prima di vederlo infilare la palla in rete, due volte con il Bologna il 17 gennaio, ultimi gol stagionali fino ad oggi e digiuno che continua quindi da altri tre mesi circa. A certificare il calo ci sono poi le scelte del tecnico azzurro che nelle ultime cinque gare non lo ha mai fatto giocare novanta minuti, anzi con l’Udinese lo ha tenuto in panchina al suo fianco per tutta la gara e con Milan e e Atalanta ha totalizzato solo 29 minuti.

Insomma Lozano non è più centrale nel progetto del Napoli che in estate punta a monetizzare con alcune cessioni, oltre che a lasciare andare i giocatori in scadenza per abbassare il monte stipendi. Da notare come con il messicano il vantaggio economico sarebbe doppio perché oltre al denaro in arrivo dal cartellino si andrebbe a risparmiare un ingaggio da 4,5 milioni a stagione, il terzo più alto della rosa dopo Koulibaly e Insgine, con il capitano che andrò al Toronto a giugno. All'orizzonte sembra muoversi il Siviglia che potrebbe davvero mettere sul piatto 30 milioni e chiudere l’affare Lozano.