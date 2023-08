Il Napoli e il caso Lozano

Esplode il caso Lozano a Napoli. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato, la trattativa si sarebbe arenata per la troppa differenza tra domanda e offerta. L'esterno al momento guadagna 4,5 milioni all'anno, De Laurentiis punta ad uno stipendio più basso che possa assestarsi intorno ai 3 milioni di euro, un'idea che non piace al calciatore che a queste cifre non firmerà. Il presidente non si muove di un centimetro e secondo il Mattino di Napoli se non si troverà una soluzione è possibile che il calciatore finisca fuori rosa.

Cosa sta succedendo tra il Napoli e Lozano

Non è un fulmine a ciel sereno, la situazione è bloccata da tempo, un braccio di ferro che per ora non ha visto vincitori e così l'unica soluzione possibile è il mercato. La cessione del messicano è una possibilità ma anche in questo caso non è semplice risolvere il rompicapo, le offerte latitano anche perché il Napoli non lo vuole cedere a prezzo di saldo mentre l'idea del diretto interessato è quella di riuscire a lasciare l'Italia per 12 milioni di euro.

In mezzo c'è Rudi Garcia che sta tentando una mediazione di certo non facile. Troppa la distanza per riuscire a convincere una delle due parti a venire incontro all'altra, così si cercherà una soluzione nel più breve tempo possibile perché il mercato chiude a fine mese.

I possibili sostituti di Lozano al Napoli

In caso di addio di Lozano, il Napoli dovrà cercare un sostituto all'altezza. Le piste sono essenzialmente due, ma hanno costi importanti. Gli azzurri si sono mossi per Lindstrom, titolare dell'Eintracht Francoforte, che a 23 anni potrebbe anche cambiare maglia. Sarebbe perfetto per il 4-3-3 perché capace di giocare su entrambe le fasce con qualità e buona propensione sia all'assist che al gol.

L'alternativa è il giovane Bakayoko del PSV. Appena ventenne il giocatore è in forte ascesa, nella prima stagione da protagonista in prima squadra ha messo a referto 23 presenze, cinque gol e cinque assist, ieri ha messo a segno due passaggi decisivi per i compagni nel 2-2 con i Rangers nella gara di andata dei preliminari di Champions League. Il profilo piace per la giovane età e per gli ampi margini di crescita, anche in questo caso però la richiesta è già di 30 milioni.