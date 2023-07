Il Napoli e gli spinosi casi Zielinski e Lozano

Adesso non si può più aspettare, il Napoli deve decidere il futuro di Lozano e Zielinski, due giocatori importanti per Spalletti e che avrebbero ovviamente le qualità per imporsi anche con Garcia, ma che pesano troppo sul bilancio degli azzurri. e per di più vanno entrambi in scadenza nel 2024. Il polacco ha un ingaggio lordo di 7,4 milioni, il più alto del club, mentre il messicano arriva a 6, come Osimhen, grazie al decreto crescita. Per il nigeriano si farà uno sforzo, sempre che non arrivi l'offerta giusta per la cessione, mentre per gli altri due no, così nei prossimi giorni i calciatori dovranno dare risposte a De Laurentiis: o restare con uno stipendio più basso, oppure finire sul mercato o ancora peggio, fuori rosa, come successo in passato con i "bizzosi" Milik e Fabian Ruiz.

Zielinski e Lozano più lontani dal Napoli

Difficile pensare che dopo lo Scudetto vinto e con tanti estimatori alla sua porta, Zielinski possa accettare di ridursi l'ingaggio. Il polacco è nella lista di Sarri per sostituire Milinkovic-Savic, ma De Laurentiis vuole 35 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2024, e la sensazione è che Lotito non arriverà a quella cifra. Così prende sempre più corpo l'idea Arabia Saudita con il polacco che, dopo un iniziale e deciso "no", avrebbe aperto la porta con la prospettiva di guadagnare moltissimo. La richiesta del Napoli resterà la stessa ma i club sauditi sembrano avere fondi infiniti e così l'offerta da 35 milioni potrebbe arrivare.

Più complicato l'affare Lozano, il messicano di mercato ne ha poco, piace a qualche club inglese e ad alcune società messicane, scartate però dal Chucky che vorrebbe rimanere in Europa per arrivare al Mondiale, 2026, parzialmente giocato in casa, in condizioni perfette. Le offerte però scarseggiano e quindi non è escluso che il calciatore possa scendere a patti con De Laurentiis. Ieri c'è stato un incontro con Garcia, chissà se la scintilla sarà scattata a tal punto da convincere Lozano a rinegoziare il suo contratto con il Napoli.