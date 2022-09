Calciomercato Napoli, intrigo Lozano

Il Napoli primo in classifica è stata una delle squadre che grazie al mercato è riuscita ad aumentare la propria qualità. I tanto criticati acquisti di De Laurentiis stanno trascinando gli azzurri, una bella rivincita per il presidente e per Giuntoli che costretti ad abbassare il monte ingaggi hanno deciso di optare per una rivoluzione della rosa partendo dai big: via tutti, ad eccezione di Osimhen, e dentro giovani vogliosi di dimostrare di poter essere i profili giusti anche per una big.

Il calciomercato però non dorme mai e così ecco che c'è un nuovo profilo che sembra essere entrato nel mirino delle big d'Europa. E' Hirving Lozano, messicano da sempre in ballottaggio con Politano che ad oggi conta sei presenze in campionato e una in Champions League. Tante, ma sono per lo più numeri, perché ad oggi l'azzurro sembra essere un passo avanti nelle gerarchie di Spalletti e lo dimostrano le tante gare in cui Lozano è scattato dalla panchina.

Così il quotidiano spagnolo Marca racconta che Bayern Monaco, Manchester United, Everton e Lipsia potrebbero tentare l'assalto, forse già a gennaio. Difficile pensare ad una cessione a campionato in corso, soprattutto se il Napoli dovesse continuare a correre davanti a tutti. In Spagna sussurrano che potrebbe essere lo stesso giocatore a spingere verso la cessione per avere più spazio, rumors a cui per ora non sono seguiti alcuni indizi.

Quello che è certo è che De Laurentiis per cedere Lozano vorrà almeno 40 milioni di euro, il prezzo per cui è stato acquistato dal PSV nell'estate del 2019.