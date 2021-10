Napoli, chi è Reinildo Mandava: un’occasione da prendere al volo

Reinildo Mandava non è un nome nuovo per il calciomercato del Napoli. La scorsa estate, fallito l’assalto a Emerson Palmieri, Giuntoli aveva scandagliato diverse opzione pr la fascia sinistra e nel suo mirino era finito questa ragazzo classe 1994 nato in Mozambico ma ormai da tanto tempo trasferitosi in Europa per coronare il sogno di diventare un calciatore.

Chi è Reinaldo Mandava, obiettivo del calciomercato del Napoli

Ma chi è Reinaldo Mandava e perché il Napoli è tornato con prepotenza sil giocatore? Ventisette anni, nel pieno della carriera agonistica, è un terzino sinistro di quelli vecchio stampo. Un difensore vero, uno di quelli che usano fisico e intelligenza per non farsi superare e pensa prima a quello piuttosto che a spingere. Proprio per questo per gli azzurri, che giocano con due ali iperoffensive che hanno bisogno di copertura alle proprie spalle, sta scalando posizioni sul taccuino degli uomini mercato di De Laurentiis.

Attualmente gioca nel Lille dove è titolare fisso da un paio di stagioni in cui è diventato un pilastro della squadra di Galtier capace di strappare il titolo al ricchissimo Paris Saint Germain la scorsa stagione. I francesi lo hanno pescato in Portogallo, per soli seicentomila euro due anni fa, dove, dopo essere cresciuto nel Benfica, è arrivato nel massimo campionato grazie al Belenenses.

Perchè Mandava è una vera occasione per il Napoli

Il perchè dell’interessamento del Napoli per Mandava è doppio. A Spalletti un giocatore con queste caratteristiche servirebbe e non poco perché in rosa ha un unico terzino sinsitro: Mario Rui visto che Ghoulam continua a combattere con molti problemi fisici. Inutile dire che è poco se si vuole combattere su più fronti.

Inoltre il mancino del Lille è una vera occasione di mercato. Il suo contratto con l’attuale club scade nel 2022 e per stessa ammissione dell’agente la trattativa per il rinnovo non è mai partita. Così lo stesso procuratore un paio di settimane fa ha incontrato i dirigenti del Napoli, come già fatto in estate, e questo è già un indizio importante per il futuro di Mandava. Ovviamente la conorrenza c'è e va superata, ma De Laurentiis è pronto a fare di tutto per vincere la corsa.