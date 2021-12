Napoli, chi al posto di Manolas? Tre nomi sul taccuino di Giuntoli

Kostas Manolas non è più un giocatore del Napoli. Oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio del difensore centrale all'Olympiakos, prossimo avversario dell'Atalanta in Europa League. Il greco, già in estate vicino al ritorno in patria, lascerà un vuoto nella rosa di Spalletti e quindi andrà sostituito. I tempi sono stretti perché oltre a Rrahmani e Juan Jesus c'è il titolarissimo Koulibaly che però al momento è fermo ai box e il primo mese del prossimo anno lo passerà in Nazionale per giocare la Coppa d'Africa, Tre sono ad oggi le opzioni sul taccuino di Giuntoli.

Il Napoli cerca il sostituto di Manolas

Due le piste estere: la prima porta in Germania, e più precisamente all'Augsburg, dove gioca Felix Udokhai, 24 anni, e gigante della difesa altro un metro e novantadue centimetri. In questa stagione ha giocato pochissimo, solo quattro gare tra Bundesliga e Coppa di Germania, a causa di un infortunio a cui poi è seguito il contagio da COVID-19. Il prezzo del cartellino sarebbe intorno ai 15 milioni di euro, non pochi, ma è un profilo che piace molto.

Stessa età e altro giocatore che da tempo interessa al Napoli è Marco Senesi del Feyenoord, meno forte fisicamente rispetto al tedesco, ma più veloce. Nato in Argentina è in Europa dal 2019 ed è sempre stato titolare nella squadra olandese, corteggiato da più parti, il suo valore è in salita e adesso è vicino ai venti milioni.

Prezzo più basso invece per l'ultimo candidato: Federico Gatti, 23 anni, del Frosinone che al primo anno in Serie B dopo aver giocato nelle categorie inferiore, sta stupendo tutti. Piace a Giuntoli e solo cinque mesi fa è stata pagato meno di 200 mila euro dal club cadetto che è pronto a far fruttare il piccolo investimento. Gli azzurri lo seguono da tempo, ma devono guardarsi dalla concorrenza della Juventus.