Calciomercato Napoli: per Mathias Olivera aumenta la concorrenza

La caccia al dopo Mario Rui, o ad una sua alternativa, è scattata ormai da tempo in casa Napoli. Giuntoli ha lavorato a lungo su Reinildo Mandava che però è finito all’Atletico Madrid a gennaio. Così gli azzurri hanno guardato altrove individuando in Mathias Olivera il nuovo obiettivo principale per il mercato estivo.

Terzino sinistro di 24 anni, buon fisico, ed esperienza in Europa di livello, sono già 100 le presenze nel Getafe per l’uruguaiano, gli azzurri hanno avviato i colloqui per portarlo in Italia perché lo considerano l’uomo giusto per il presente e il futuro. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, nemmeno troppi visti i prezzi del calcio mondiale da qualche anno a questa parte.

Mathias Olivera nel mirino di Napoli e Juventus

Il giocatore del Getafe però non ha attirato solo le attenzioni del Napoli, nelle ultime ore anche la Juventus è stata accostata al terzino sinistro. I bianconeri stanno cercando un sostituto di Alex Sandro, che guadagna 6 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi la prossima sarà l’ultima estate per provare a monetizzare. Oltre a Olivera la Vecchia Signora avrebbe puntato gli occhi su Grimaldo del Benfica, altro nome accostato al Napoli in passato.

La corsa sembra essere partita con gli azzurri che potrebbero essere in vantaggio proprio perché sarebbero partiti prima. I contatti già avviati regalano un vantaggio a Giuntoli, molto dipenderà poi dal piazzamento della Juve in campionato, se i bianconeri non dovessero qualificarsi in Champions League avrebbero una carta, pesante, in meno da giocarsi per la corsa a Olivera.