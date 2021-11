Calciomercato Napoli, occasione Nandez, idea Barak: Giuntoli a caccia di rinforzi

Due colpi per rendere il Napoli ancora più forte. Il sogno Scudetto non deve diventare un’ossessione, ma va cullato e inseguito senza lasciare nulla di intentato. Solo il Milan regge il ritmo della squadra di Spalletti mentre la altre concorrenti sembrano molto, forse troppo, lontane. Gennaio sarà un mese complicato per gli azzurri che perderanno Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa e quindi Giuntoli dovrà trovare le contromisure.

Calciomercato Napoli, Nandez è il colpo per il centrocampo

Per il centravanti non ci arriverà un sostituto, Mertens e Petagna sembrano bastare, ma a centrocampo la coperta rischia di diventare pericolosamente corta, anche perché se è vero che non ci sarà l’Europa League, è altrettanto vero che tornerà la Coppa Italia e quindi gli impegni saranno molti. Giuntoli sta cercando l’uomo giusto che possa essere prima sostituto e poi alternativa di livello di Anguissa e potrebbe averla trovata nel Cagliari ultimo in classifica.

Nandez a gennaio partirà, i sardi lo hanno trattenuto in estate, ma il momento dell’addio è arrivato. L’uruguaiano è una mezzala molto duttile che nel 4-3-3 di Spalletti sarebbe perfetto, ha solo 25 anni e grazie alla lunga militanza in Nazionale ha anche una buona esperienza internazionale. Il prezzo si aggira sui 20 milioni, ma l’agente ha già avvertito Giulini che la prossima dovrà essere la sessione di mercato dell' addio alla Sardegna e questo potrebbe abbassare la cifra. Il Napoli potrebbe provarci sfidando l’Inter che già in estate aveva corteggiato il giocatore.

Barak rinforzo per il calciomercato del Napoli

Più difficile sarà invece convincere il Verona a cedere Barak, tornato ad essere l’uomo in più dell’Hellas con Tudor, dopo l’esplosione sotto l’ala di Juric. Ventisei anni, gamba veloce e la giusta qualità per essere il perfetto vice Zielinski, senza contare che potrebbe essere utilizzato anche insieme al polacco.

Il Verona lo ha acquistao per soli 6 milioni dall’Udinese, adesso ne costa più del doppio e il perché lo ha mostrato proprio al Maradona domenica scorsa. Strapparlo a Tudor non sarà semplice, ma i sogni, di calciomercato e non, vanno cullati e inseguiti senza lasciare nulla di intentato, si chiamino Scudetto o Barak.