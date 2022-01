Calciomercato Napoli, pressing alto su Tagliafico e Nandez

Dieci giorni alla fine del mercato e il Napoli è pronto all’accelerata. Giuntoli, dopo il colpo Tuanzebe, vuole regalare altri innesti a Spalletti che sogna un paio di arrivi per avvicinarsi ancora di più a Inter e Milan.

Tagliafico al Napoli: il punto sulla trattativa

La trattativa più calda al momento è quello per Tagliafico dell’Ajax. La situazione è in evoluzione perché il terzino sinistro, che nei lancieri non è più titolare, gradirebbe il trasferimento e soprattutto la possibilità di cimentarsi nel campionato di Serie A. E’proprio questo dettaglio che sta trasformando un semplice sondaggio in una vera e propria trattativa. L’entourage del calciatore è in contatto con entrambe le società, la prima mossa sarà quella di convincere l’Ajax a farlo partire, magari in prestito con diritto di riscatto, formula preferita dai partenopei. Overmars, ds degli olandesi, preferirebbe invece la cessione definitiva magari abbassando il prezzo sotto la doppia cifra. Altro problema è invece lo stipendio del calciatore che percepisce 3 milioni all’anno, forse troppi per il Napoli.

Napoli a tutta su Nandez

Un’altra trattativa che potrebbe entrare nel vivo durante i prossimi giorni è quella per il jolly di centrocampo Nandez del Cagliari. Giuntoli ha sondato il terreno con la richiesta di un prestito, subito respinta da Giulini che però sa che il suo giocatore è ben disposto a lasciare la Sardegna. La scorsa estate sembrava ad un passo dall’Inter, ora è il Napoli a farsi avanti con insistenza. Il punto di incontro tra le società sembra abbastanza lontano perché i sardi vorrebbero almeno 20 milioni per il cartellino, magari non subito, ma almeno la prossima estate.

Prima di andare all’assalto di Nandez, i campani dovranno fare spazio in rosa. Anguissa e Fabian Ruiz non si toccano, Lobotka nell’ultimo periodo ha fatto vedere ottime cose, quindi il prescelto sarebbe Diego Demme.