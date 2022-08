Calciomercato Napoli, i due nomi per il dopo Fabian Ruiz

Dopo Koulibaly e Insigne, un'altra colonna del Napoli degli ultimi anni è pronto a dire addio. E' Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023, non è mai stato vicino a rinnovarlo, e quindi è pronto a dire addio. Il Paris Saint Germain ha messo sul piatto 25 milioni, cifra che i campani accetteranno anche perché è questa l'ultima occasione per monetizzare. Spalletti così si ritroverà con sole tre pedine in mediana, i titolari Lobotka e Anguissa e poi Demme, troppo poco per tre competizioni.

Calciomercato Napoli, Ndombele per il dopo Fabian Ruiz

Giuntoli si è già mossa per cercare il giusto sostituto e il nome più caldo al momento è quello di Tanguy Ndombele, già vicino a sbarcare in Serie A prima di firmare con il Tottenham dove però adesso non rientra nei piani di Conte. Il francese ha fisico e non solo, sarebbe l'alterego giusto di Anguissa e il Napoli ha chiesto agli Spurs il prestito del giocatore.

Le parti son in continuo contatto, ma c'è da superare una agguerrita concorrenza. Il profilo del mediano infatti, una volta capito che il Tottenham non lo riteneva al centro del proprio progetto, è stato inserito nelle liste di mercato di molti club in Inghilterra, Aston Villa ed Everton su tutte, e all'estero con Betis e Bayer Leverkusen pronte ad inserirsi.

L'alternativa è Nandez

Il 25enne francese non è però l'unico nome per il Napoli che sembra essere tornato su Naithan Nandez del Cagliari. L'uruguaiano, tramite il suo agente negli ultimi mesi ha spesso strizzato l'occhio agli azzurri che avrebbero avuto un colloquio con i sardi. I rossoblu non si opporrebbero alla partenza del calciatore, ma vorrebbero chiudere o a titolo definitivo oppure in prestito con diritti di riscatto. Il nodo quindi è la formula al momento, nei prossimi giorni si sparà qualcosa in più su chi sarà il sostituo di Fabian Ruiz. Sembra invece impossibile il colpo Kessié che anche se dovesse svincolarsi dal Barcellona avrebbe poi uno stipendio decisamente fuori portata per il Napoli.