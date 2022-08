Calciomercato Napoli, Ndombele e Raspadori sempre più vicini

Alimentare l’entusiasmo dopo l’ottimo esordio in campionato con il mercato. La missione del Napoli sta per dare i suoi frutti e già nelle prossime ore Spalletti avrà un rinforzo in mediana. Si tratta di Tanguy Ndombele in arrivo dal Tottenham. Continua anche la telenovela Raspadori che si potrebbe sbloccare prima della prossima domenica in cui gli azzurri torneranno in campo alle 18,30 di domenica contro il Monza.

Calciomercato Napoli, fatta del Ndombele

Come detto il prossimo colpo del Napoli sarà Tanguy Ndombele. Il francese è stato uno dei grandi protagonisti del mercato internazionali un paio di estati fa, alla fine scelse il Tottenham che lo pagò una valanga di milioni per strapparlo anche alla concorrenza delle big italiane. Una scelta che però non ha dato i suoi frutti. il centrocampista mai si è ambientato a Londra e da settimane ormai Conte lo aveva tagliato fuori dal progetto degli Spurs.

Un’occasione che il Napoli ha sfruttato in pieno, il transalpino arriverà a Napoli in prestito per un milione di euro con riscatto fissato a 30. Un colpo di livello internazionale per sostituire Fabian Ruiz che adesso può lasciare l’Italia per accasarsi al PSG. Ndombele aggiunge chili e centimetri alla mediana di Spalletti, ma non solo perché in carriera il francese si è fatto notare anche per una buona gestione della manovra senza disdegnare gli inserimenti offensivi.

Raspadori al Napoli: la telenovela continua

Nel frattempo il Napoli continua a spingere per arrivare a Raspadori, la Juventus è stata sorpassata, il sì del giocatore c’è da tempo e ieri sono arrivati segnali positivi per la chiusura. L’attaccante è inizialmente andato in panchina con il Sassuolo perché il mercato poteva influire sulla prestazione, come confermato da Carnevali che poi ha aggiunto come la trattativa debba essere chiusa il prima possibile. Un segnale, l’ennesimo, per una possibile fumata bianca che arriverà però solamente quando le società troveranno la quadra sul fronte economico, tra domanda e offerta ballano ancora diversi milioni. Spalletti però aspetta uno dei migliori talenti italiani per rendere ancora più forte un attacco che al Bentegodi ha già fatto vedere di altissimo livello.