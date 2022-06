Calciomercato Napoli, offerta per Thorsby

Con Fabian Ruiz e Demme in partenza, il calciomercato del Napoli si concentra sui rinforzi a centrocampo, ne servono almeno due a Spalletti per completare il gioco delle coppie in mediana visto che Lobotka e Anguissa resteranno in Campania.

Napoli a tutta su Thorsby

Tra i tanti nomi sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche Morten Thorsby della Sampdoria, osservato speciale da tempo e ora, forse, addirittura primo obiettivo. Il norvegese ha fisico e corsa da vendere, sa inserirsi e riempire anche l’area di rigore, anche se sul piano della tecnica individuale e del palleggio non sempre brilla.

A 26 anni e con due stagioni già in Serie A da titolare con la maglia blucerchiata, potrebbe spiccare il volo verso una società che gioca la Champions League e vorrebbe anche l’anno prossimo restare tra le migliori d’Italia. Per la Sampdoria è cedibile visto che essendo arrivato a parametro zero tutto quello che incasserà sarà messo a bilancio come plusvalenza.

Il Napoli così è partito all’assalto e avrebbe già recapitato una prima offerta alla Samp, 4 milioni la cifra messa sul piatto da De Laurentiis che però non soddisferebbe i genovesi che ne vorrebbero tra i 6 e gli 8. La distanza non è molta e il mercato è ancora lungo, bisognerà capire se Giuntoli continuerà la trattativa oppure se guarderà altrove.