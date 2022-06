Calciomercato Napoli, anche il Bayern punta Osimhen

Il Napoli chiede 100 milioni per Victor Osimhen, ma a quanto pare la supercifra non fa calare l’appeal del bomber nigeriano. Dopo Manchester United e Arsenal, ora anche il Bayern Monaco ha iniziato a muoversi per l’attaccante che a soli 22 anni è reduce da una grande stagione e in Baviera è uno dei nomi per il dopo Lewandowski.

Il polacco ha già chiarito che non proseguirà l’avventura in Germania, in Spagna sono sicuri che giocherà nel Barcellona, e quindi i bavaresi devono trovare il sostituto. Osimhen ha forza fisica e gol nelle gambe, e poi ha dalla sua la giovane età per assicurare presente e futuro brillante al club campione di Germania. Il Bayern sembra essere pronto a provarci, così come il Manchester United che ha già avuto contatti con l’agente del ragazzo e potrebbe mettere sul piatto davvero 100 milioni. Le carte stanno per essere messe sul tavolo e se arriverà l’offerta giusta De Laurentiis aprirà le porte dell’addio, con il nigeriano che a quel punto dovrà fare la sua scelta.

Calciomercato Napoli: c’è anche Beto per il dopo Osimhen

Nel frattempo è scattata la caccia al sostituto con Giuntoli che sta vagliando alcuni profili, in Italia e all’estero. Il preferito sarebbe Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo che costa 40 milioni. L’Inter aveva intavolato la trattativa, ma adesso sembra essere più concentrata sul ritorno di Lukaku e i costi dell’affare per il giovane bomber italiano non sembrano in linea con il bilancio nerazzurro. Così il Napoli potrebbe inserirsi, ovviamente solo dopo aver incassato l’assegno per Osimhen.

Tra le alternative ci sarebbe anche Beto, in doppia cifra alla prima stagione in Serie A che negli due mesi è un po’ sparito dai radar a causa degli infortuni. Il profilo però convince perché ha quell’esplosivitià fisica che tanto piace a Spalletti e poi ha il vantaggio di costare meno di Scamacca. Infine c’è Broja che dopo una stagione al Southampton da titolare a soli 20 anni, tornerà al Chelsea per essere valutato da Tuchel. Difficile quindi vederlo cambiare squadra prima di qualche settimana di ritiro con i blues, e potrebbe già essere troppo tardi per il Napoli che per la partenza per Dimaro vorrebbe già avere il suo uomo gol.