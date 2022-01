Napoli, si pensa già alla prossima estate: rebus Ospina, Ginter costa troppo

C’è un mercato, quello di gennaio, che per il Napoli potrebbe essere già quasi finito, almeno in entrata con il difensore Tuanzebe. La prossima mossa dovrebbe essere quella sull’out sinistro della difesa, serve un’alternativa a Mario Rui, Reinildo Mandava del Lille sembra essere il preferito ma va in scadenza nel 2022 e quindi o i francesi abbassano il prezzo oppure il discorso verrà rimandato alla prossima estate. E proprio di giugno e quindi della stagione che verrà si stanno già occupando i dirigenti azzurri.

Calciomercato Napoli, rebus rinnovo per Ospina

Insigne andrà al Toronto, con Mertens i discorsi per il rinnovo non sono ancora entrati del tutto nel vivo, e lo stesso sembra essere per Ospina. Con il portiere potrebbe esserci un incontro nelle prossime settimane e sarà molto importante perché il colombiano sembra avere diverse opzioni sul tavolo. Una squadra araba gli avrebbe fatto un’offerta molto importante a livello economico, e anche il Real Madrid avrebbe strizzato l’occhio all’esperto numero uno. Il Napoli ha la sua politica sui rinnovi, niente cifre folli e soprattutto la ferma volontà di non alzare il monte stipendi.

Così al momento la questione Ospina resta in bilico, anche perché in teoria il sostituto sarebbe già in rosa: è quel Meret che da giovane promessa prima o poi deve spiccare il volo, se a Napoli o da un’altra parta sarà una scelta da fare con lo staff tecnico.

Ginter costa troppo per il Napoli

Giugno è il mese delle scadenze di contratto, tanti sono i giocatori importanti che lasceranno i propri club e tra questi c’è il difensore centrale tedesco Ginter. Piace a mezza Europa e anche il Napoli avrebbe fatto un sondaggio, il problema è che il giocatore vorrebbe una cifra vicina ai 5 milioni di euro a stagione. Troppi per i campani che nei prossimi mesi testeranno Tuanzebe, arrivato in prestito e per cui ci sarà una probabile corsia preferenziale con il Manchester United per un eventuale riscatto del cartellino.