Calciomercato Napoli, Ospina dice addio, Lozano non si muove

Non sarà un calciomercato facile quello del Napoli la prossima estate. C’è la necessità di far quadrare i conti, De Laurentiis lo sa e lo ha già comunicato ai suoi collaboratori. Dovrà essere fatto almeno un sacrificio, ma tutte le offerte per i big verranno prese in considerazione, tenendo comunque il punto in mano, nel senso che nessuno verrà svenduto. Il concetto è chiaro a tutti anche alle altre squadre e così Manchester United, Arsenal e Newcastle dovranno sborsare almeno 100 milioni se vorranno portarsi a casa Osimhen, mentre Barcellona e Real Madrid per Koulibaly e Fabian Ruiz dovranno arrivvare almeno quaranta e non è detto che basteranno.

Calciomercato Napoli: il futuro di Ospina e Lozano

Non ci sono però solo i big nella attuale rosa del Napoli. Alcuni giocatori sono in bilico, e uno oggi ha fatto chiarezza sul suo futuro, o meglio lo ha fatto il suo agente. E’Ospina con il procuratore che ha detto di avere avuto diverse conversazioni e che essere liberi a fine stagione agevolerebbe le cose. Tradotto in maniera molto semplice, rinnovare con l’attuale club non è un’opzione al momento e la possibilità di lasciare a giugno a parametro zero è ghiotta per chi ha 33 anni e deve strappare l’ultimo trasferimento della carriera.

Diversa invece la situazione Lozano, il messicano è ormai titolare nel Napoli e con l’addio di Insigne potrebbe trovare ancora più spazio spostandosi dall’altra parte del campo. Lo sa bene lui e lo sa bene anche il padre agente che infatti nelle ultime ore ha dichiarato che suo figlio non ha nessuna intenzione di muoversi da Napoli. La cessione quindi non è nei piani del messicano e forse anche in quelli della società che tra l’altro lo ha pagato più di 40 milioni un paio di stagioni fa e difficilmente potrebbe recuperare la cifra la prossima estate, senza contare che Lozano ha grandi qualità e nella prossima squadra potrebbe essere fondamentale.