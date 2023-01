Il grande Mondiale disputato con il Marocco ha fatto balzare Ounahi in cima alla lista di mercato di tante squadre in giro per l'Europa. Il numero otto della selezione nordafricana, prima del Continente a raggiungere le semifinali di una rassegna iridata, è stato anche nel mirino del Napoli sempre a caccia di giovani talentuosi e che avrebbe voluto proprio lui per l'eventuale sostituzione di Zielinski, uno dei possibili partenti della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, sfuma Ounahi

La trattativa però è sfumata perché oggi il giocatore ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia che nel frattempo è riuscito anche a convincere l'Angers a cedere subito il suo gioiello. L'affare è andato a buon fine per una cifra vicina ai 10 milioni tra parte fissa e bonus, nemmeno troppi se si pensa che fino a qualche settimana fa la valutazione sembrava essere arrivata a 20.

Niente Napoli quindi per Ounahi con il Marsiglia che ha affondato il colpo oggi e non per caso. I francesi infatti si erano inseriti con prepotenza nella corsa a Ilic del Verona dando vita ad un braccio di ferro durato circa due giorni con il Torino. A spuntarla però sono stati i granata che hanno messo sul piatto 14 milioni, qualcuno in meno rispetto ai transalpini, ma soprattutto hanno convinto il giocatore a spostarsi a Torino e a non cambiare campionato. E'stata questa la mossa che ha fatto saltare il banco, convincendo l'Olympique allo scatto decisivo per Ounahi.