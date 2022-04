Napoli, l’eterna sfida Meret-Ospina per la porta sta per finire

Il nodo portiere in casa Napoli sta per essere sciolto. ll ballottaggio Ospina-Meret è stato al centro dell’attenzione nelle gestioni Gattuso e Spalletti con l’esperto colombiano quasi sempre premiato con la maglia da titolare e il giovane italiano a collezionare presenze ma quasi mai nei big match, salvo squalifiche o problemi fisici di uno dei due le gerarchie erano abbastanza chiare.

Calciomercato Napoli: deciso il futuro di Ospina e Meret

La prossima estate però sarà quella della scelta definitiva e il Napoli ha già deciso. Ospina verrà lasciato partire a parametro zero e Meret sarà il promosso titolare affiancato probabilmente da un “dodici” di esperienza ma meno ingombrante rispetto al sudamericano che tra l’altro è anche titolare della sua Nazionale.

I dirigenti azzurri hanno preso la propria decisione a pochi mesi dalla scadenza del contratto di Ospina. I colloqui con il portiere sono stati brevi e le posizioni sono sempre state molto distanti. La richiesta del giocatore è alta, si parla di quattro milioni all’anno e non compatibili con chi sta cercando e ha come missione primaria quella di abbassare il monte stipendi. Ospina quindi partirà, lo vuole l’Arsenal per esempio, e lascerà campo libero a Meret.

L’italiano è invece vicino al rinnovo del contratto che per lui va in scadenza nel 2023, ha dichiarato di voler restare e così sarà, anche perché le sue richieste sono molto più basse e pesa il fatto di essere arrivato molto giovane e quindi con uno stipendio decisamente più compatibile con le scelte dei campani. Non va poi dimenticato che Meret fu pagato 25 milioni di euro e quindi è un investimento da proteggere. Sarà quindi la a difendere la porta del Napoli l’anno prossimo.