Calciomercato Napoli, De Laurentiis alza il prezzo di Osimhen

Ventuno gol in ventiquattro gare di Serie A, quattro in cinque di Champions League, quindici nel 2023 dove è rimasto all'asciutto solo in quattro partite ma in altre quattro ha messo a segno una doppietta, comprese le ultime con Torino e Eintracht Francoforte. Victor Osimhen è il trascinatore del Napoli che prepara la festa Scudetto e non si pone limiti in Europa con la doppia sfida contro il Milan che potrebbe portarlo fino alla semifinale, almeno.

Calciomercato Napoli, il nuovo prezzo di Osimhen

Napoli si coccola il suo bomber mascherato letteralmente esploso sotto la guida di Spalletti, uno che sa come far rendere al meglio i suoi centravanti. Osimhen ha tutto, segna, gioca con i compagni, si impone con la sua fisicità anche nei momenti di difficoltà della squadra. La sua stagione è una favola e ovviamemente tantissimi top club europei sono pronti a darsi battaglia la prossima estate. C'è il Manchester United che ormai da anni cerca un bomber, non va dimenticato il solito Chelsea pigliatutto, e poi il ricchissimo PSG che un uomo d'area di rigore non lo ha e infine il Bayern Monaco orfano di Lewandwoski ormai da un anno mezzo.

Tutti lo vogliono ma per strapparalo al Napoli dovranno sborsare almeno 150 milioni, sarebbo questo il prezzo deciso da De Laurentiis per il cartellino dell'attaccante nigeriano secondo Il Mattino. Una cifra non da tutti per una contesa che ancora è aperta perché nel frattempo a Napoli stanno studiando una proposta per il rinnovo di contratto. Il tetto salariale di 4,5 milioni non può essere superato se non con dei bonus e su quelli pare si stia concentrando la dirigenza per provare a convincere il giocatore.

Non tutto però dipenderà da Giuntoli e De Laurentiis, i grandi club europei secondo alcuni rumors non avrebbero problemi a garantire una stipendio a doppia cifra ad Osimhen e con offerte del genere di sicuro sarebbe improbabile trattenere il giocatore. Per ora Napoli si gode il suo campione, feteggierà con lui il terzo Scudetto, poi inieranno le manovre per il futuro.