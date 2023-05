Calciomercato Napoli, Pulisic per il dopo Lozano

Un americano per il Napoli, a lanciare l'idea è stato il presidente De Laurentiis ed è subito scattato il toto-nomi. Non sono molti i calciatori a stelle strisce che possono rinforzare la squadra di Spalletti, uno, forse il più interessante, è Christian Pulisic del Chelsea. Il numero 10 dei blues è finito molto indietro nelle gerarchie, inghiottito dalla marea di acquisti, molti in attacco, della squadra inglese che adesso però deve vendere per poter dare a Pochettino una rosa numericamente adeguata e non extralarge come quella attuale.

Calciomercato Napoli, Pulisic per l'attacco

L'attaccante statunitense è uno degli indiziati per lasciare Londra e potrebbe lui stesso spingere per cambiare aria visto il poco minutaggio di questa stagione, dove sono 23 le presenze con un gol e un assist in tutto. Esterno destro guizzante, dotato di buona tecnica individuale, è stato impiegato anche come laterale offensivo dall'altro lato del campo e come trequartista. Un piccolo concentrato di fantasia che potrebbe dare a Spalletti un altro uomo che crea superiorità numerica nel tridente.

Acquistato dal Borussia Dortmund per oltre 60 milioni, oggi il suo prezzo è intorno alla metà di quanto speso dai blues. L'ostacolo principale a livello economico non sarebbe il cartellino ma il suo stipendio che attualmente viaggia intorno agli otto milioni di euro: più del doppio del tetto ingaggi imposto da De Laurentiis.

Pulisic al posto di Lozano nel Napoli

L'ingaggio è un nodo che se dovesse partire la trattativa andrebbe affrontato, mentre non ci sarebbero problemi sotto il punto di vista della rosa. Pulisic potrebbe prendere il posto di Lozano, attualmente infortunato, e che ha uno stipendio troppo alto per il Napoli. Il messicano per questo potrebbe essere ceduto nella prossima estate, l'ultima per recuperare una bella cifra dal cartellino visto che va in scadenza nel 2024.

Lozano piace in Premier League, al Newcastle per esempio, e proprio dal campionato inglese potrebbe arrivare l'offerta giusta per un giocatore che il Napoli ha pagato 45 milioni nel 2019 dal PSV.