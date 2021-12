Calciomercato Napoli: accelerata per Reinildo Mandava, pronta l’offerta

Pescare ancora in Francia, con un colpo questa volta low cost, per dare a Spalletti una pedina in più nella corsa Scudetto. L’obiettivo numero uno del Napoli per il prossimo calciomercato è trovare un nuovo terzino sinistro che possa essere alternativa, e non solo, a Mario Rui. L’esterno difensivo è l’unico vero terzino in rosa impiegabile nella parte mancina del campo, gioca sempre e in un ruolo dispendioso come quello rischia di andare in riserva prima della fine della stagione. Così Giuntoli e De Laurentiis hanno un piano per acquistare un nuovo laterale.

Calciomercato Napoli: le ultime notizie su Reinildo Mandava

Il Napoli sarebbe infatti pronto a rompere gli indugi per Reinildo Mandava. Il terzino del Lille è nei radar partenopei ormai da tempo, piace perché ha la giusta esperienza, ha ventisette anni, gioca già ad alti livelli, è campione di Francia in carica, e sembra avere le caratteristiche giuste per entrare subito negli schemi di Spalletti.

A quanto pare, tra i tanti nomi fatti negli ultimi giorni, è lui il preferito anche perché l’operazione può essere low cost. Reinildo Mandava infatti va in scadenza di contratto a fine stagione, difficilmente prolungherà con il suo attuale club e quindi può liberarsi a zero a giugno.

La data però è troppo lontana per i campani che in queste ore stanno per alzare il pressing mettendo sul piatto 5 milioni di euro subito in modo da riuscire ad anticipare la concorrenza e portare a gennaio il giocatore a Napoli. Difficile pensare che il Lille, in piena crisi economica, possa dire “no” all’offerta, così come sembra improbabile che il giocatore non voglia trasferirsi in Italia per giocarsi un titolo per rimanere con la squadra attualmente undicesima in Ligue 1.

Il piano è pronto, l’accelerata dovrebbe arrivare presto, il primo rinforzo del Napoli per gennaio potrebbe davvero essere Reinildo Mandava.